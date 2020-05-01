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‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi projesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan “Merkezefendi el ele” projesi kapsamında, vatandaşlarla birlikte ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım eli uzatılacak.Merkezefendi Belediyesi, salgın dönemindeki sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan “Merkezefendi el ele” projesi kapsamında, vatandaşlarla birlikte ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım eli uzatılacak.
Merkezefendi Belediyesi, salgın dönemindeki sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Korona virüsle (Covid-19) tedbirleri kapsamında ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa, hayırseverler aracılığı ile yardım eli uzatılacak. Ramazan ayı için başlatılan ’Merkezefendi El Ele’ hareketi çerçevesinde hayırseverler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği yardımında bulunulmasının yanı sıra ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa da can suyu olunacak. Proje kapsamında hayırsever vatandaşlar ve restoran sahibi esnaf, www.merkezefendi.bel.tr/elele adresinde bir araya gelerek, iftar talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği yardımı yapabilecek. Harekete, 20 TL ve katları olmak üzere katkı sağlanacak. Sisteme dahil olmak isteyen restoranların, Merkezefendi sınırları içerisinde bulunması ve dağıtım ağına sahip olması gerekiyor.

“El ele verelim ve güçlüklerin üstesinden birlikte geldiğimizi gösterelim”
Hayırseverler ve esnaf ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında iyilik köprüsü kurmayı amaçladıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Doğan, “Esnafımızı, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi ve hayırseverlerimizi bir araya getirdiğimiz bir iyilik hareketi ile Merkezefendimizde Ramazan’ın ruhunu kalplere işliyoruz. Bugün, ‘Vakit birlik olmak vaktidir’ diyerek ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketini başlatıyoruz. Hayırsever hemşehrilerimiz ve restoran sahibi esnaflarımız ile talepte bulunan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz arasında iyilik köprüsü kurmayı amaçlıyoruz” dedi.
Doğan, “Hayırseverlerimizin yardımları hem evlerinde sıcak iftar yemeği bekleyen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşacak hem de bu zorlu süreçte esnaf kardeşlerimize adete bir nefes, bir can suyu olacak. Zor günleri el ele aşacağımızı biliyoruz. Çünkü biz ‘birlikte daha güçlü’ olduğumuzu tarih boyunca göstermiş bir toplumuz. Haydi Merkezefendi! El ele verelim ve güçlüklerin üstesinden birlikte geldiğimizi gösterelim” diye konuştu.

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Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Doğal Eczanesi
Pamukkale
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