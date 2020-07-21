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Merkezefendi Müzik Topluluğu bugün sahne alacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Müzik Topluluğu’nun, alınan korona virüs önlemleri eşliğinde akşam saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda konser vereceği duyuruldu.Merkezefendi Müzik Topluluğu, bugün saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda Denizlililere konser verecek.

Merkezefendi Müzik Topluluğu bugün sahne alacak

Denizli Merkezefendi Müzik Topluluğu’nun, alınan korona virüs önlemleri eşliğinde akşam saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda konser vereceği duyuruldu.
Merkezefendi Müzik Topluluğu, bugün saat 20.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda Denizlililere konser verecek. Yaklaşık iki saat sürecek olan konserde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına yönelik tüm tedbirler alındı.
“Stresi azaltmak istiyoruz”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tüm tedbirlere uygun olarak düzenleyeceğimiz konserle, hemşerilerimizin yaşadığı stresi azaltmak istiyoruz. Bugün Saat 20.30’da, Merkezefendi Belediyesi Müzik Topluluğumuz, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda değerli hemşerilerimize unutulmayacak bir konser verecek. Konserimize hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

Merkezefendi Müzik Topluluğu bugün sahne alacak

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