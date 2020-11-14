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Merkezefendi yeni ve güzel pazar yerlerine kavuşacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.11.2020 20:01 | Son Güncelleme

Denizli’de Merkezefendi ilçesinde bir pazar yeri daha yenilecek.

Denizli’de Merkezefendi ilçesinde bir pazar yeri daha yenilecek. Merkezefendi Belediyesi ilçedeki 2 pazar yerinin temeli atılmasının ardından bir pazar yerini yenileyecek. Başkan Doğan, “Göreve geldikten sonra ilçemize kazandıracağımız üçüncü pazar yerimizi 1200 Evler Mahallemize kazandıracağız” dedi.
Merkezefendi Belediyesi ilçedeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Selçukbey Mahallesi ve Adalet Mahallesi’nde pazar yerlerinin temelini atan Merkezefendi Belediyesi, şimdi de 1200 Evler Mahallesi’nde hizmet veren pazar yeri yenilenerek üstü kapalı hale getirecek. Modern bir görünümün sağlanacağı pazar yerinin inşaat çalışmaları 5 ay içerisinde tamamlanacak. 3 bin 186 metrekarelik alandaki yeni pazar yerinde 15 dükkan, 68 esnaf tezgahı ve 32 müstahsil hizmet verecek.

“Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz”
Yeni pazar yeri ile hem pazar esnafının hem de vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapmalarını sağlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldikten sonra ilçemize kazandıracağımız üçüncü pazar yerimizi 1200 Evler Mahallemize kazandıracağız. Hemşerilerimizin, esnafımızın talepleri doğrultusunda mevcut pazar yerini yenileyerek hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Baştan yapacağımız pazar yerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. İlçemizdeki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

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