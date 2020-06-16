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  4. Merkezefendi’de 4 ayda 21 bin ton asfalt döküldü

Merkezefendi’de 4 ayda 21 bin ton asfalt döküldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan üst yapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 ay içerisinde 21 bin ton asfalt dökümü, 31 bin metrekare yol parke taşı dökümü yapıldı.Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin büyük bölümünde yapılan yol çalışmaları devam ediyor.

Merkezefendi’de 4 ayda 21 bin ton asfalt döküldü

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan üst yapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 ay içerisinde 21 bin ton asfalt dökümü, 31 bin metrekare yol parke taşı dökümü yapıldı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin büyük bölümünde yapılan yol çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalarda, asfalt dökümünden yol yenilemeye, parke ve bordür taşı döşemeden yol açmaya, yol düzenlemelerinden tadilata kadar birçok çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca mart ayından itibaren 86 bin metrekare alana 21 bin ton asfalt döktü. Ekipler tarafından 31 bin metrekare yol parke taşı, 5 bin metrekare kaldırım parke taşı ve 10 kilometre bordür taşı döşendi. Öte yandan 4 aylık zaman içerisinde 12 kilometre de yeni yol açma çalışması gerçekleştirildi.

“İlçemizi daha modern ve kaliteli görüntüye kavuşturmak istiyoruz”
Merkezefendi’yi hızla geliştirerek daha da modern ve kaliteli görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizi daha modern ve kaliteli görüntüye kavuşturmak, hemşerilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Hemşerilerimizin talepleri ve bizim çalışmalarımız kapsamında oluşturulan program ve planlar dahilinde asfalttan parke taşına, bordür taşından tadilata ve yol açmaya kadar birçok çalışma gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendililer için” dedi.

Merkezefendi’de 4 ayda 21 bin ton asfalt döküldü

Merkezefendi’de 4 ayda 21 bin ton asfalt döküldü

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Pamukkale
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