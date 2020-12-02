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Merkezefendi’de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.12.2020 12:40 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulacak olan pazarları sokağa çıkma yasağından dolayı cuma ve pazartesi gününe alındı.Merkezefendi Belediyesi pandemi çalışmalarına devam ediyor.

Merkezefendi’de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulacak olan pazarları sokağa çıkma yasağından dolayı cuma ve pazartesi gününe alındı.
Merkezefendi Belediyesi pandemi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonu kurulacak pazarlar cuma ve pazartesi gününe alındı. Cumartesi günleri kurulan Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi Pazarları Cuma günleri, Pazar günleri kurulan Sevindik, Merkezefendi, Hallaçlar ve Gültepe Pazarları ise Pazartesi günleri kendi yerlerinde kurulacağı belirtildi.

Yasak devam edene kadar pazarlar hafta içinde kurulmaya devam edecek
Hem vatandaşın hem de esnafın mağdur olmayacağını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Pandemi tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonları kurulan pazarlarımızı Cuma ve Pazartesi gününe aldık. Sokağa çıkma kısıtlamaları bu şekilde devam ettiği sürece pazarlarımızın günleri bu düzende olacak. Bu sayede hem hemşerilerimizin ihtiyacını karşılayacağız hem de pazarcı esnafımız mağdur olmayacak” diye konuştu.

Merkezefendi’de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

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