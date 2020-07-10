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Merkezefendi’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.07.2020 13:18 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi İlçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri belirlendi.Merkezefendi İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu, Merkezefendi Kaymakamı Dr.

Merkezefendi’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Denizli’nin Merkezefendi İlçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri belirlendi.
Merkezefendi İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda toplanarak kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerini belirledi.
Komisyon tarafından alınan karara göre kurbanlık hayvan satış yeri olarak Eskihisar Mahallesinde bulunan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı belirlendi. Küçükbal hayvanlar için kesim yeri olarak; Yenişehir Mahallesi Kapalı Pazar yeri, Toki Evleri Pazar yeri, Barbaros Kapalı Pazar yeri, Sevindik Mahallesi Pazar yeri, Değirmenönü Mahallesi Pazar yeri, Servergazi Mahallesi Pazar yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar yeri ve Yenimahalle Kapalı Pazar yeri adlı noktalar belirlenirken, büyükbaş hayvanlar için ise Et ve Süt Kurumu Kombinası belirlendi.

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