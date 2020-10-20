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Mermer bloklar antik kentte yeniden hayat buluyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda sanatçıların eserleri tamamlanma aşamasına geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmalarını Yılancı Burnu’nda sürdürmekte olan heykeltıraşları ziyaret etti.
Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda sanatçılar eserlerini büyük ölçüde tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Günel ise 5 Ekim’den bu yana İyonlar döneminde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu’ndaki açık hava atölyesinde ‘Kuşadası’ temasıyla mermer bloklara şekil veren 2’si Rusya’dan olmak üzere toplam 9 heykeltraşı ziyaret etti. Çalışmaları inceleyen Başkan Ömer Günel, sempozyuma katılan sanatçılara teşekkür etti. 31 Ekim’de sona erecek olan sempozyumda hazırlanan eserler Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.
“Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olacak “
Kuşadası’nın sanat etkinlikleri ile desteklenmesi gereken önemli bir turizm kenti olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu sempozyumun kentin kültür ve turizm kimliğine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. 31 Ekim’de Kuşadası teması ile şekillenen tüm eserlerimiz vücut bulmuş olacak. Daha sonra hem sanatçılar hem de sanatseverler ile bir araya gelip bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Kuşadalı hemşehrilerim ile ilçemizi ziyaret etmeye gelen misafirlerimizin 25 günlük sempozyumun sonunda Kuşadası’na hediye edilecek 9 heykeli çok beğeneceğini düşünüyorum. Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olma yolunda hızla ilerliyor” diye konuştu.

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