YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Mermer ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Mermer ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

14.01.2021 00:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te kullanılmayan mermer ocağında hırsızlık yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hırsızlık olayı Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde kullanılmayan bir mermer ocağında meydana geldi.

Bilecik’te kullanılmayan mermer ocağında hırsızlık yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık olayı Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde kullanılmayan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında hırsızlık yapılacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı bqğlı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ö.(24),A.D.(27),M.Ç.(20) isimli şahıslar 80 bin TL değerindeki malzemeyi parçalayıp arabaya yüklerken ekiplerin düzenlenmediği operasyonda suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından Osmaneli adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi ceza evine sevk edildiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:14
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Bilecik'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bilecik'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bozüyük HEM ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı

Bozüyük HEM ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı

Bozüyük İlçe Müftülüğü yeni binasına taşındı

Bozüyük İlçe Müftülüğü yeni binasına taşındı

Bilecik yeni stadına kavuşuyor

Bilecik yeni stadına kavuşuyor

Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Gölpazarı’na yılın ilk karı yağdı

Gölpazarı’na yılın ilk karı yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.