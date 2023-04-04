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Mermer yüklü tır D-100 karayoluna devrildi

04.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de mermer yüklü tır 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada tırda yüklü mermerler yola saçılırken, tır sürücüsü yaralandı.

Mermer yüklü tır D-100 karayoluna devrildi

Maltepe Zümrütevler mevkisinde Gökhan Doğan yönetimindeki 34 EEU 274 plakalı mermer yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ardından 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Tırda yüklü mermerler de yola saçıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunun iki şeridini trafiğe kapattı.

Kazada yaralan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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trafik kazası İstanbul Maltepe

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