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Mermercilere dış ticaret eğitimi verildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.02.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren mermercilere Ticaret Bakanlığında tarafından dış ticaret eğitimi verildi.Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) kapsamında mermer sektöründeki firmalara Dış Ticaret, Ticari İstihbarat ve Hedef Pazar Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlama ve Marka İletişimi konularında eğitimler verildi.Eğitime KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Demir ziyarette bulundu.Eğitimlerin 3 yıl boyunca devam edeceği proje ile Kastamonu Mermerinin tüm dünyada tanınması ve belirlenen 20 ülkede yapılacak pazar araştırmaları ve danışmanlık faaliyetleri ile ihracatta önemli bir artış yapması hedefleniyor.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren mermercilere Ticaret Bakanlığında tarafından dış ticaret eğitimi verildi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) kapsamında mermer sektöründeki firmalara Dış Ticaret, Ticari İstihbarat ve Hedef Pazar Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlama ve Marka İletişimi konularında eğitimler verildi.
Eğitime KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Demir ziyarette bulundu.
Eğitimlerin 3 yıl boyunca devam edeceği proje ile Kastamonu Mermerinin tüm dünyada tanınması ve belirlenen 20 ülkede yapılacak pazar araştırmaları ve danışmanlık faaliyetleri ile ihracatta önemli bir artış yapması hedefleniyor.

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Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
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