YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı

Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 21.12.2020 16:43 | Son Güncelleme

Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde matkapla mermiyi delmeye çalışan döşeme ustası ve çırağı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde döşemecilik yapan Murat T, (34) ikinci el olarak satın aldığı koltuğun içinde menşei belirlenemeyen uzun namlu silaha ait bir mermi buldu.

Murat T'nin matkapla mermiyi delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada, döşeme ustası ve yanındaki çırağı F.P. (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:35
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:46

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Şimşek Eczanesi
Dulkadiroglu
Akpınar Eczanesi
Onikisubat
Alper Eczanesi
Onikisubat
Doğa Eczanesi
Onikisubat
Hüsna Eczanesi
Onikisubat
Tuğru Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.