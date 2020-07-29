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Mersedes Kadir filmi tartışması

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Malatya halkı tarafından sevilen ve bindiği uzun tahta sopayı arabası sanan Mersedes Kadir’in vefatından sonra hayatını filme çekmek için birkaç şirket harekete geçip çeşitli açıklamalar yapılınca tartışma ortamı meydana geldi.Bazı şirketler, geçtiğimiz Nisan ayında hayatını KOAH hastalığından kaybeden 36 yaşındaki Mersedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı’nın filmini biz çekeceğiz diye açıklama yapıp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün onay verdiği yönünde ifadeler kullanılınca, bu konuya açıklık getirildi.

Mersedes Kadir filmi tartışması

Malatya halkı tarafından sevilen ve bindiği uzun tahta sopayı arabası sanan Mersedes Kadir’in vefatından sonra hayatını filme çekmek için birkaç şirket harekete geçip çeşitli açıklamalar yapılınca tartışma ortamı meydana geldi.
Bazı şirketler, geçtiğimiz Nisan ayında hayatını KOAH hastalığından kaybeden 36 yaşındaki Mersedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı’nın filmini biz çekeceğiz diye açıklama yapıp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün onay verdiği yönünde ifadeler kullanılınca, bu konuya açıklık getirildi. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Mersedes Kadir filminin "senaryosu için" Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün onay verdiği yönünde haberler yapılmıştır. Kurumumuzun görevleri arasında senaryo incelemek ve senaryolar için uygunluk görüşü vermek gibi bir iş tanımı bulunmamaktadır. 14.07.2004 tarih ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan, 15.10.2019 tarih ve 30919 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik’ in 11. Maddesi’nde "Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılara çekim izinleri, çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir." denilmektedir. Bu bağlamda tüm film çekmek isteyenlere uyguladığımız standart prosedür doğrultusunda kurumumuza yapılan müracaat neticesinde söz konusu film için de sadece çekim izni verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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