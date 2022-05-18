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Mersin 20. Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtımı yapıldı

18.05.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin 20. Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtımı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bu yıl "Müzik Birleştirir" temasıyla düzenlenecek festivalin bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısının sunuculuğunu oyuncu Volkan Severcan yaptı.

Festival kapsamında 3 dalda verilecek ödüllerden biri olan "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü"ne layık görülen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Ada Yalın Yücel'in keman eşliğinde mini müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, organizasyonun tanıtım videosu izletildi.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, toplantıda, festivale destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Etkinliğin uzun yıllardır beğeniyle takip edildiğini dile getiren Yağcı, şöyle konuştu:

"Geçen sene bu festivali yapmak pandemi nedeniyle çok zordu. Sonrasında da 'Öyle bir festival yapalım ki buna değsin. Halkımızın yüreğine dokunsun. Onu iyileştirsin' dedik. Bizler bu işin gönüllü neferleriyiz. Sadece kentimizin halkı değil ülkemiz ve dünya halkı da bizim için son derece önemli. Bundan dolayı öz müziğimiz ve türkülerimize yer verirken dahi çok sesli olarak sunuyoruz."

Yağcı, konuşmasının ardından Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini seslendirdi.

Programda, festivale katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Festival, 21 Mayıs cumartesi 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirilecek gala konseriyle başlayacak.

Festivalde 3'ü ücretsiz 12 konser verilecek.

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