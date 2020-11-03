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Mersin Anamur'daki orman yangını bölgesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

MERSİN HABERLERİ  | 03.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü: - "Yangında bölgedeki 535 dekarlık alan zarar gördü" - "101 üreticimize ait muz, zeytin, avokado, limon, mandarin, incir, armut, asma, badem, ceviz, kayısı ürünlerinin ekili olduğu alanlar ile sulama sistemleri ve makine ekipmanlarında hasar oluştuğu tespit edildi"

MERSİN (AA) - Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Anamur ilçesindeki orman yangınında 101 üreticiye ait 535 dekarlık alanın zarar gördüğünü, üreticilerin hasarının karşılanması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Abalı, AA muhabirine, Uçarı Mahallesi'nde 27 Ekim'de çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili hasat tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Abalı, "Yangında bölgedeki 535 dekarlık alan zarar gördü. 101 üreticimize ait muz, zeytin, avokado, limon, mandarin, incir, armut, asma, badem, ceviz, kayısı ürünlerinin ekili olduğu alanlar ile sulama sistemleri ve makine ekipmanlarında hasar oluştuğu tespit edildi." dedi.

Abalı, üreticilerin zararının karşılanması ve tarımsal faaliyetlere devam edilebilmesi için gereken adımları atmaya başladıklarını ifade ederek, "Üreticilerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Yangın nedeniyle hasarı oluşan çiftçimize desteklerimiz sürecek." diye konuştu.

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