YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor

Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentte sıfır emisyonlu ulaşımı teşvik eden bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentte sıfır emisyonlu ulaşımı teşvik eden bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin açılışını yarın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bisikletle Taş Bina’ya gelerek yapacak.
Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte sıfır emisyonlu ulaşımı teşvik eden bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliğin açılışını Başkan Seçer bisikletle Taş Bina’ya gelerek yapacak. Daire başkanları ve bisiklet derneklerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikle bisikletin alternatif ulaşım olarak kullanılmasına dikkat çekilecek. Hafta süresince vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yöneltilmesi amaçlanacak.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin birçok dairesi, hafta süresince bisiklet kullanımının ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yönelmesini amaçlayacak. Hareketlilik Haftası kapsamında, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Başkan Seçer öncülüğünde Tarsus’ta bisiklet turu düzenlenecek
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve 15 kişilik ekibinin öncülüğünde 17 Eylül’de Kültür Parkta vatandaşları bilinçlendirici etkinlikler düzenlenecek. Hafta boyunca emisyonu azaltıcı yapılan tüm örnek davranışların #MBBhareketlilik etiketiyle sosyal medyada paylaşılması istenecek. 19 Eylül’de Tarsus ilçesinde Başkan Seçer ve bisiklet derneklerinin öncülüğünde ‘Tarsus Bisiklet Turu’ düzenlenecek. 20 Eylül’de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocuklara Kültür Park içerisinde haftanın önemini belirten resim yarışması düzenleyerek dereceye girenleri ödüllendirecek.

Etkinlik haftasında, belirli saatlerde KentBis bisikletleri ücretsiz olacak
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, sıfır emisyonlu hareketliliği desteklemek amacıyla belirlenen saatler arasında Büyükşehir Belediyesinin bisikletlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Sahilde, Mersinlilerin hem ulaşım aracı olarak hem de sahil gezisi amaçlı kullandığı scooterlar da 21 Eylül’de belirli saatler arasında ücretsiz olacak.
Etkinliğin son günü olan 22 Eylül’de ise kent merkezinde belirlenen bir bölge belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak. ‘Arabasız gün’ olarak bilinen etkinlikte trafiğe kapatılan bölgeye sıfır emisyon temasına uygun afişler asılacak.

Mersin, Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Mersin Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:42
İkindi
16:12
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Atasoy Eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Ayben Eczanesi
Mezitli
Merve Eczanesi
Mezitli
Soyhan Eczanesi
Toroslar
Şehir Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.