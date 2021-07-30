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Mersin Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı

30.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangından etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını paylaştı.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen Hamide Bağ, sabah saatlerinde evine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Üzüntü yaşayan Bağ'ı yakınları teskin etti.

Hamide Bağ, gazetecilere, evini tedbir amacıyla tahliye ettiğini söyledi.

Yaşanan durumdan dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Bağ, "Evimde 2 kilogram bulgurum vardı. Enişteme 'Onları alır bir yere kaldırırım.' dedim ama 'Kaldıramayız.' dedi. Ne oldu da benim evimi yaktılar böyle, beni götürdüler, gittiler. Evimin içerisinde her şeyim vardı, hiçbir şeyim kalmadı. Yangın sırasında evime dönmek istedim, 'Sen yanarsın.' diyerek göndermediler." diye konuştu.

Kiraz Bağ da kaynanasının evinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Çok üzücü bir durum yaşadıklarını ifade eden Bağ, "Bir insan evini yanık bulursa ne hisseder ki? Her şeyi bu evin içindeydi." dedi.

Nuriye Uçar ise yangından dolayı çok korktuklarını belirterek, bölgeden hemen ayrıldıklarını bildirdi.

- Yangın süreci

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatılmıştı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmişti.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçramış, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi de kesilmişti.

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