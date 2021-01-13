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Mersin balığı hatıra parası basılacak

13.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Nesli tükenmekte olan Mersin Balığı, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ’Hatıra Para’ programına alındı.Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve dünyanın en önemli endemik canlıları arasında bulunan Mersin balığı, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ’Hatıra Para’ programına alındı.Mersin balığı üzerine araştırma ve çeşitli kitaplar yazan Araştırmacı-Yazar Güven Genç’in yazılı başvurusu sonrasında yapılan incelemelerle birlikte Mersin balığının bulunduğu hatıra parasının Darphane Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ’Hatıra Para’ programına alındığı Genel Müdür Abdullah Yasir Şahin imzalı bülten ile açıklandı.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında basımı kararlaştırılan hatıra paralar arasında ‘Çarşamba’nın Kıymetlisi’ olarak adlandırılan Mersin balığının da bulunmasından büyük mutluluk duyan Araştırmacı-Yazar Güven Genç’e, Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayısıyla plaket takdim etti.

Nesli tükenmekte olan Mersin Balığı, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ’Hatıra Para’ programına alındı.
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve dünyanın en önemli endemik canlıları arasında bulunan Mersin balığı, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ’Hatıra Para’ programına alındı.
Mersin balığı üzerine araştırma ve çeşitli kitaplar yazan Araştırmacı-Yazar Güven Genç’in yazılı başvurusu sonrasında yapılan incelemelerle birlikte Mersin balığının bulunduğu hatıra parasının Darphane Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ’Hatıra Para’ programına alındığı Genel Müdür Abdullah Yasir Şahin imzalı bülten ile açıklandı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında basımı kararlaştırılan hatıra paralar arasında ‘Çarşamba’nın Kıymetlisi’ olarak adlandırılan Mersin balığının da bulunmasından büyük mutluluk duyan Araştırmacı-Yazar Güven Genç’e, Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayısıyla plaket takdim etti.

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