Mersin Barosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Barosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, çocukları şiddetten, istismardan korumaya ve suç işlemelerini önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları yapmak, çocuklara hukuki ve eğitim desteği vererek onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla, çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca arasında imzalanan protokol kapsamında, Mersin ve ilçelerinde sosyal, eğitsel ve hukuki destek ihtiyacı olan çocuklara yönelik ortak çalışmalar yapılacak olup, çocuklara yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projelerin birlikte geliştirilmesi, desteklenmesi, bunların uygulamaya konulmalarının sağlanması, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen çocuklara yönelik projeler içerisinde de birlikte görev alınmasına karar verildi. Çocukların istismardan, şiddetten korunmalarına, suç sayılan davranışlar konusunda bilinçlenmelerine, haklarının öğretilmesine ve bu konularda ailelerin, öğretmenlerin ve toplumun da bilinçlenmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Protokol kapsamında ayrıca, telif hakkı Mersin Barosu’na ait olan ve Baro avukatları tarafından sahnelenen, çocuklara haklarını anlatan ‘Sihirli Küre’ isimli tiyatro oyunu, eğitim- öğretim dönemlerinde Mersin ve ilçelerindeki tüm ilköğretim öğrencilerine sahnelenecek.

Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, hem çocukların hem de toplumun bilinçlenmesi amacıyla yapılacak olan ortak çalışmalarla, Mersin’de çocukların refah içerisinde yaşamalarına yönelik başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını söylediler.



