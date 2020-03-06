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Mersin Barosu, Kübra Aşkın davasına müdahil oldu

MERSİN HABERLERİ  | 06.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Mersin’de boşandığı eşi tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde silahla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın’ın (37) katil zanlısı Davut D.’nin yargılandığı davanın 4.

Mersin Barosu, Kübra Aşkın davasına müdahil oldu

Mersin’de boşandığı eşi tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde silahla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın’ın (37) katil zanlısı Davut D.’nin yargılandığı davanın 4. duruşması, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, merkez üyesi Melek Şaraldı, Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Bahar Melek Öğrü, Kübra Öz, Merve Hande Çevlik, Sara Saklıyan Kılınç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, “Kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için katilin, kadın cinsiyetçiliğinden arınmış zihniyetle ve vicdan hukuktan daha üstündür bilinciyle yargılanmasını, hiçbir cezai indirimin yapılmamasını, sanığın en ağır cezayı almasını, İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Mersin Barosu olarak, Kübra Aşkın’ın ailesinin adalet arayışında sonuna kadar yanında olacağız ve dava sonuçlanana kadar sürecin takipçisi olacağız” dedi.

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