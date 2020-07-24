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Mersin Barosu, pandemide sokak hayvanlarının barınma şartlarını raporladı

MERSİN HABERLERİ  | 24.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, baro yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem ve komisyon üyeleri ile birlikte, pandemi sonrası başlatılan yeni normalleşme sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, sokak hayvanlarının barınma şartlarını raporladı.Yeni normalleşme sürecinde barınaklardaki padokların hayvanların sağlıklı yaşam koşullarına uygunluğunu inceleyen Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, barınakta yapılan yenilik çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Barosu, pandemide sokak hayvanlarının barınma şartlarını raporladı

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, baro yönetim kurulu üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem ve komisyon üyeleri ile birlikte, pandemi sonrası başlatılan yeni normalleşme sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, sokak hayvanlarının barınma şartlarını raporladı.
Yeni normalleşme sürecinde barınaklardaki padokların hayvanların sağlıklı yaşam koşullarına uygunluğunu inceleyen Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, barınakta yapılan yenilik çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci, “Yeni normale geçiş sürecinde hayvan barınaklarının da sağlık koşullarına uygun düzenlenmesi gerekiyor. Bu anlamda ziyaret ettiğimiz bu barınakta düzenlemeler yapılmaktadır. Hukukçu gözüyle gördüğümüz eksikliklerle birlikte buradaki koşulları raporlayıp, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına sunacağız. Amacımız, hayvanların sağlıklı ve güvenli yaşam haklarını korumaktır. Periyodik ziyaretlerimiz devam edecektir. Ayrıca hayvan barınağına battaniye, karton, palet yardımı yapmak amacıyla Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak kampanya başlatacağız” diye konuştu.
Geçtiğimiz gün Ankara’da bir kişinin, kendisine emanet edilen bir köpeğe tecavüz ederek öldürmesini kınayan Özekenci, “Son dönemlerde hayvanlara yönelik kasten öldürme, işkence, tecavüz, eziyet ve kötü muamele fiillerinde artış görülmektedir. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi güvenli bir şekilde yaşama hakkı vardır. Ancak Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki cezalar caydırıcı değil. Hayvana işkence edenler Kabahatler Kanunu’na göre değil, TCK’ya göre yargılanmalı. TCK’da da bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı” dedi.
Mersin Barosu’nun ziyaretinden ve ilgisinden mutluluk duyduğunu ifade eden yetkililer, hukukçu gözüyle görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Mersin Barosu, pandemide sokak hayvanlarının barınma şartlarını raporladı

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