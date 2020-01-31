Mersin belediye ekipleri okulları ilaçlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, yarıyıl tatilinde okulları haşerelere ve diğer zararlılara karşı ilaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, zararlılara karşı mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, Tarsus merkez ve bağlı mahallelerde bulunan tüm okulları ilaçlıyor. Yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında, Tarsus merkez ve bağlı mahallelerde bulunan 150 ilkokul, ortaokul ve anaokulu ile 23 lise, program dahilinde ekipler tarafından titiz şekilde ilaçlanıyor ve dumanlama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için ilaçlama faaliyetleri yürüten ekipler, karasinek, larva, fare ve sivrisinek başta olmak üzere diğer zararlılara karşı okulların iç bölümlerini, depo alanlarını, lavabolarını ve tuvaletlerini, bahçe bölümünde bulunan çöp kovalarını, oyun alanlarını ve diğer eklentilerini ilaçlıyor.

70 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Tarsus ve bağlı mahallelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler, hassas olan bölgelerdeki okulları ise ikinci kez ilaçlıyor. İlaçlama ekipleri okulların yanı sıra kanalizasyon, kamuya açık alanlar ve kırsal mahallelerdeki ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor.



