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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şiddetli rüzgar uyarısı:

09.09.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fırtına nedeniyle petrol sızıntısının tahribatı sahillerimizi de vurabilir, kıyılarda petrol kirliliği görebiliriz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şiddetli rüzgar uyarısı:

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın beklendiğini, bu kapsamda gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Seçer, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen eylül ayı meclis toplantısının birinci oturumundaki gündem dışı konuşmasında, kentte yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 26 bin öğrencinin ders başı yaptığını hatırlattı.

Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarın beklendiği ve etkisini ertesi güne kadar sürdürebileceği yönünde uyarıda bulunan Seçer, şunları kaydetti:

"Fırtına nedeniyle petrol sızıntısının tahribatı sahillerimizi de vurabilir, kıyılarda petrol kirliliği görebiliriz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin bugünkü kontrollerinde herhangi bir şeye rastlanmadı ama hazırlıklıyız. Belediye olarak 1 deniz süpürgesi, 3 deniz denetim teknesi, 200 metre deniz bariyeri, 100 yağ ve petrol emici ped ve tek kullanımlık tulum ve eldivenlerimiz kullanıma hazır bulunuyor. Herhangi bir tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz."

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından birinci oturum sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den şiddetli rüzgar uyarısı

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