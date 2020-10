Mersin Büyükşehir Belediyesi 160 amatör spor kulübüne 860 bin TL nakdi yardım yaptı

“İstiyoruz ki, her mahallemizde, her semtimizde spor alanlarımız olsun”

Artık yeni belediyecilik anlayışının farklı olduğunu ve kendilerinin de bunu uygulamaya çalıştığını ifade eden Seçer, “İstiyoruz ki, her mahallemizde, her semtimizde spor alanlarımız olsun. Kim, hangi spor disiplini ile uğraşmak istiyorsa, neye kabiliyeti varsa o alanlarda bunu gerçekleştirsin. Tabi sadece spor tesisleri ile de olmuyor. Bu kabiliyetli, genç dimağlara, o alanın, o disiplinin inceliklerini öğretecek çok değerli antrenörlere, hocalara da ihtiyaç var. Bu desteği de başta sporla ilgili bakanlık ve yerel yönetimlerin vermesi gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı.

Sporun beden ve ruh sağlığına etkisinin yanı sıra toplumları bir arada tutmak adına da güzel bir alan olduğunu dile getiren Seçer, “Spor, bize huzuru getiren çok önemli alanlardan bir tanesidir. Toplumdaki huzuru tesis ettiği gibi bu kentteki sportif kulüplerin başarısında kent aidiyetinin gelişmesine de katkı yapar. Bu çok önemli. Hem bizi ülkeye tanıtır hem uluslararası platformda tüm dünyaya tanıtır” dedi.