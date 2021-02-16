Mersin Büyükşehir Belediyesi, 33 hizmet binasına Sıfır Atık Belgesini asıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi için başvuru yaparak, hizmet binalarında Sıfır Atık Sistemini kurdu ve Sıfır Atık Belgesini aldı. Belgelerden ilki geçtiğimiz günlerde Başkan Vahap Seçer’e takdim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Sistemini kurmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı Sıfır Atık Belgesini 33 hizmet binasına asıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, söz konusu sistemle hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları en iyi şekilde yönetecek.

Atık oluşumu minimize edilecek, doğal kaynak israfı önlenecek

Binalara asılmaya başlanan belgenin ilki geçtiğimiz günlerde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Bülent Halisdemir tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’e takdim edilmişti. Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmet binalarına atık ayrıştırma kutuları yerleştirerek işe başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kurduğu sistem ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini amaçlıyor. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor.