Mersin Büyükşehir Belediyesi, 34. Cadde’de asfalt çalışması yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 34. Cadde’de sıcak asfalt çalışmalarına başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun biçimde yapım ve bakım çalışması yürüten ekipler, deforme olmuş asfaltları yenilerken, kaldırım ve refüjlerde bordür yenileme çalışmaları da yapıyor. Belediye ekipleri, sürücülerin araç sürüşünü olumsuz etkileyen yolda, eski ve deforme olmuş asfaltı kazıyarak çalışmalara başladı. Malzeme serimi ve sıkıştırma çalışmalarını da zaman kaybetmeden tamamlayan ekipler, 2 bin 385 ton sıcak asfalt binder tabakası serimi gerçekleştirdi. Ekipler, cadde üzerinde bin 500 ton sıcak asfaltı aşınma tabakası olarak sererek toplam 3 bin 885 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Cadde üzerinde bulunan refüjde bordürleri de yenileyen ekipler, mevcut kaldırımları da standartlara uygun bir şekilde düzenliyor. Kaldırımları engelli bireylerin kullanımına uygun bir şekilde yeniden yapılandıran ekipler, çalışmalar tamamlandığında 4 bin 200 metre kaldırım ve 2 bin 200 metre bordür imalatı gerçekleştirmiş olacak.

