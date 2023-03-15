Mersin Büyükşehir Belediyesi 7 bin 500 depremzedeye barınma sağlıyor

Deprem olduğu andan itibaren güvenli alan olarak Mersin’e gelen depremzedelerin bir kısmı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin geçici barınma alanlarında konakladı. Depremzedelerden bir bölümü barınma alanlarından faydalandıktan sonra ayrılırken, bir bölümü de ilk günden itibaren barınma alanlarında kalmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından Mersin’e gelen depremzedelerden toplamda 7 bin 500’ü Büyükşehir Belediyesinin barınma alanlarından faydalanırken, halihazırda da 3 bin 81 kişi barınmaya devam ediyor.

SOSYAL DONATI ALANLARI VE KREŞLERLE, DEPREMİN ETKİLERİ AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarından biri olan barınma sorununa çözüm sunan Büyükşehir Belediyesi, depremin oluşturduğu psikolojik etkileri de en aza indirmek için önemli çalışmalara imza atıyor. Oluşturduğu geçici barınma alanlarında yemek, kıyafet gibi öncelikli ihtiyaçları sağlayan Büyükşehir Belediyesi, depremin psikolojik anlamda yıkıcı etkilerini de en aza indirmek adına, yetişkinler ve gençler için sosyal donatı alanları, çocuklar için ise kreş ve çocuk oyun alanları oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu basketbol ve voleybol sahası gibi sosyal donatı alanları ile gençlerin ve yetişkinlerin keyifli zaman geçirmesini ve sosyalleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda talep eden depremzedeler için de psikososyal destek veren Büyükşehir Belediyesi, kreş ve çocuk oyun alanları ile de miniklerin, depremle ilgili travmalarını atlatabilmeleri için destek sağlıyor. Başta çocuklar olmak üzere tüm depremzedeler için huzurlu ve mutlu bir ortam oluşturan Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 111 bireye psikososyal destek sağladı.

“YAKLAŞIK 7 BİN 500 KİŞİNİN BARINMA İHTİYACINA CEVAP VERDİK”

Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Çağan Coşkuner, “6 Şubat’ta deprem felaketi olduktan hemen sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kriz Merkezi oluşturdu. Bizim şube müdürlüğümüzün sorumluluğu aslında Kriz Merkezinde, ilimize gelen depremzedelerin konaklama ihtiyaçlarını ve barınma süreçlerini koordine etmekti. Bu kapsamda ilk günlerde bize kontenjan bilgisi veren oteller, kendi yurt alanlarımız gibi yerleri hizmete açtık. Fakat daha sonra, gelen nüfusun fazla olduğunu öngörerek toplu barınma alanlarını hayata geçirdik” dedi.

Yenişehir Fuar Alanının yanı sıra Gülnar, Erdemli, Tarsus, Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde de barınma alanları olduğunu ifade eden Coşkuner, “Şu anda yaklaşık 3 bin kadar kişiye barınma hizmeti sağlıyoruz. Depremin olduğu ilk günden günümüze kadar ise toplamda yaklaşık 7 bin 500 kişinin barınma ihtiyacına cevap verdik. Barınma alanlarımızda 3 öğün yemeğin yanı sıra, kıyafet ve hijyen ekipman desteği veriyoruz. Revirimiz sayesinde günlük doktor kontrolü sağlayabiliyoruz. Buna ek olarak da psikososyal destek süreçleriyle, deprem travması yaşayan vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimize gelen depremzedelerin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“3 BİN 111 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLANDI”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Psikolojik Danışman olarak görev yapan Duygu Çeviker, barınma alanlarında verdikleri psikososyal desteklerden bahsederek, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın, sadece temel ihtiyaçlarında değil, aynı zamanda psikosoyal alanda da talepleri doğrultusunda yanlarında oluyoruz. Afetin yaşandığı günden bu yana, barınma alanlarımızda alanında uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarımızla, her yaş grubundan bireye hizmet veriyoruz. MERCİ, Yenişehir Fuar Alanı, Halkkent, Erkek Öğrenci Yurdu, Erdemli Hali olmak üzere tüm toplanma alanlarımızda ve 10 ilçedeki 18 kurs merkezimizde, 3 bin 111 kişiye psikososyal destek sağlandı. Sadece deprem bölgelerinden gelen vatandaşlara değil, Mersin’de yaşayıp psikolojik olarak etkilenen herkese yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bireysel görüşmelere ek olarak, yaş gruplarına göre yapılan etkinliklerle travma etkilerini azaltmak, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve sosyal uyum sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

