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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ’ilk yardım merkezi’ açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 09.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nden ruhsatlı ‘ilk yardım eğitim merkezi’ açıldı.İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde katılımcılara, temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması ve donma durumlarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma ve hasta taşıma teknikleri konularında ilk yardım eğitimleri verilecek.Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan acil tıp uzmanı Dr.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ’ilk yardım merkezi’ açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nden ruhsatlı ‘ilk yardım eğitim merkezi’ açıldı.
İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde katılımcılara, temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması ve donma durumlarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma ve hasta taşıma teknikleri konularında ilk yardım eğitimleri verilecek.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan acil tıp uzmanı Dr. Bahar Gülay Çat Bakır, “Acil durumlarda müdahale edilmeden geçen her dakika insan hayatı için çok ciddi risk teşkil ediyor. Gerek ani kalp durmaları gerekse kanamalar ve diğer ilk yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda, ilk yardım eğitimi alan kişilerin etkin müdahalesi hastanın hayata dönmesi, bu gibi durumların kişilerde kalıcı hasar bırakmaması açısından büyük önem arz ediyor. Biz de ilk yardım merkezimizi kurarken bu gibi durumlarda daha erken ve etkin müdahaleyi artırmayı amaçladık” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ’ilk yardım merkezi’ açıldı

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