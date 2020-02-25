Mersin Büyükşehir Belediyesi ’çocuk korosu’ kuruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ’çok sesli çocuk korosu’ kuracağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan koro, 7-13 yaş arası çocuklardan oluşacak. Forum AVM önünde bulunan iletişim bürosunda başvuruları yapılacak olan çok sesli çocuk korosu seçmeleri ise 1 Mart Pazar günü saat 13.00’de, MBB Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

Verilecek eğitimle, seçmeler sonucu koro eğitimine hak kazanan çocuklara, müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra çok sesli koro kültürü öğretilecek. Müziğe yatkın çocukların bir araya gelerek kaynaşacağı ve temel müzik eğitimi alarak grup çalışması, sahne eğitimi, topluluk karşısında kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilme gibi eğitimlerin verileceği bir süreç yaşanacak.

“Yeteneği olanları belirleyeceğiz ve yönlendireceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez ‘çok sesli çocuk korosu’nun kurulacağına dikkat çeken Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger, “Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez ‘çok sesli çocuk korosu’ kuruyoruz. Çocuklarımızı derslerindeki başarılarının yanı sıra bu tür alanlardaki yeteneklerine göre de değerlendirmek gerekiyor. Yeteneği olanları belirleyeceğiz ve yönlendireceğiz. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi daima çocuklarımızın yanındadır” dedi.

