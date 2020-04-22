YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi, esnafa gıda kolisi ulaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, esnafa gıda kolisi ulaştırıyor

MERSİN HABERLERİ  | 22.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde kent genelinde başlattığı gıda seferberliğiyle sürecin ekonomik sarsıntısını yaşayan esnafa da nefes oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde kent genelinde başlattığı gıda seferberliğiyle sürecin ekonomik sarsıntısını yaşayan esnafa da nefes oluyor. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgelerle kepenk kapatmak durumunda kalan 15 bin civarındaki Mersin esnafına Büyükşehir Belediyesi gıda kolisi ulaştırıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını sürecinde dağıtıma hazır hale getirdiği 165 bin gıda kolisiyle kent genelinde gıda seferberliği başlattı. Dağıttığı gıda kolileriyle sürecin vatandaşlara açtığı ekonomik yaralara merhem olan Büyükşehir Belediyesi, gıda seferberliğinde esnafa da yöneldi. Büyükşehir Belediyesi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’yle yürüttüğü ortak çalışmayla, kentteki esnafa ilk aşamada 3 bin adet gıda kolisi ulaştırdı. Esnafın ekonomik açıdan çektiği dertlere deva olmayı amaçlayan Büyükşehir, gıda kolisi dağıtımını aralıksız bir şekilde sürdürecek.
Büyükşehir’in ilk aşamada dağıttığı 3 bin adet gıda kolisinin bin 119 adedi Mersin Berberler ve Kuaförler Odası’na ulaştırıldı. Gıda kolisi akışı sürerken, sürecin ekonomik sıkıntılarından yakından etkilenen bin 119 berber ve kuaför gıda kolisini teslim aldı. Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Gündüz, meslektaşlarının ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Berber ve kuaför esnafına bu zor günlerinde duyarsız kalmadı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Bursa'da gasp iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Eren Enerji’den hayat kurtaran bağış

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Mersin Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:51
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:29
Yatsı
20:50

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Alp Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Merkez
Mersin Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Selçuklar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MESKİ, sokağa çıkma yasağı döneminde de çalışmalarına ara vermeyecek

MESKİ, sokağa çıkma yasağı döneminde de çalışmalarına ara vermeyecek

Mersin’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Mersin’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Mezitli’de korona günlerinde enginar hasadı

Mezitli’de korona günlerinde enginar hasadı

Bozyazı’da yaşlılara sebze ve meyve

Bozyazı’da yaşlılara sebze ve meyve

Atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Müsabakaları Mersin’de Başladı

Atletizm Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Müsabakaları Mersin’de Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.