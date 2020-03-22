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Mersin Büyükşehir Belediyesi evde kalan yaşlıları unutmuyor

MERSİN HABERLERİ  | 22.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kurumlar tarafından yapılan ’evde kal’ çağrılarına uyarak evlerinde zaman geçiren yaş almış kimsesiz vatandaşları yalnız bırakmıyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yaşlı Destek Hizmetleri ve Evde Sağlık, Bakım ve Destek Hizmeti 500 yaş almış, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşa düzenli olarak destek sağlarken, kurumlar tarafından yapılan ’evde kal’ çağrısına uyarak zamanlarını evlerinde değerlendirmek durumunda kalan yaşlıları, geçirdikleri zorlu süreçte de yalnız bırakmıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi evde kalan yaşlıları unutmuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kurumlar tarafından yapılan ’evde kal’ çağrılarına uyarak evlerinde zaman geçiren yaş almış kimsesiz vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yaşlı Destek Hizmetleri ve Evde Sağlık, Bakım ve Destek Hizmeti 500 yaş almış, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşa düzenli olarak destek sağlarken, kurumlar tarafından yapılan ’evde kal’ çağrısına uyarak zamanlarını evlerinde değerlendirmek durumunda kalan yaşlıları, geçirdikleri zorlu süreçte de yalnız bırakmıyor. Ekipler günlük olarak yaşlıları arayarak hem korona virüs ile ilgili bilgilendirmede bulunuyor hem de durumlarını ve ihtiyaçlarını sorarak ’manevi evlat’ hissini yaşatıyor.
Bu kapsamda, Yaşlı Destek Hizmetleri bünyesinde görev alan personelden İsmail Güneş, yaş almış ve kimsesiz vatandaşları günlük olarak aradıklarını söyledi. Görüşmelerin detaylarından bahseden Güneş, “Önceden arama yaptığımız yaşlılarımıza ev ziyaretlerine gidiyorduk. Onların yalnız hissetmemelerini sağlıyorduk. Korona virüs sürecinden sonra her gün telefonla arayarak sağlık ve sıhhatlerini sorarak korona virüs hakkında bilgi veriyoruz” dedi.
“Günlük kullandıkları ilaçların saatlerini hatırlatıyoruz”
Yaşlılara kurumlar tarafından kontrol amacıyla geldiklerini söyleyen kişilere karşı da dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattıklarını belirten Güneş, “Bu süreçte hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini, Sağlık Bakanlığı’ndan veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden arayarak dezenfekte etmek için evlerine gelmek istediklerini söyleyenlere itibar etmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Kronik rahatsızlıkları olanların günlük kullandıkları ilaçların saatlerini hatırlatıyoruz. Evde yalnız kaldıkları süreç içerisinde sıkılmamaları için onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca virüs riskine karşı nasıl korunmaları gerektiğini altını çizerek anlatıyoruz” diye konuştu.
“Amacımız kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak”
Günlük aramaların yaşlılarda ’manevi evlat’ hissiyatı oluşturarak mutlu olmalarını sağladığını kaydeden Güneş, “Bizim buradaki amacımız, evin birer manevi evladı olmak ve onlara kendimizi yakın hissettirmek, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak. Yalnız olmadıklarını, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz ve her gün arayarak onlarla güncel konular hakkında da konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

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