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Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı 2. sıraya yükseldi

25.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı 2. sıraya yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 12’nci haftasında Ereğli Belediyesi ile oynadığı maçı kazanarak ikinci sıraya yükseldi.Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı, 2.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 12’nci haftasında Ereğli Belediyesi ile oynadığı maçı kazanarak ikinci sıraya yükseldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Voleybol Takımı, 2. Lig Kadınlar Voleybol Ligi’nde emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir GSK, ligin 12’nci haftasında konuk ettiği Ereğli Belediyesi ile oynadığı maçta ilk iki periyotta üstün bir oyun sergiledi. Kadın voleybol takımı, ilk periyotu 25-18, ikinci periyotu 25-17 skorlarla kazanarak avantaj yakaladı. Büyükşehir, üçüncü periyotta 17-25, dördüncü periyotta ise 18-25 kaybederek Ereğli Belediyesi’nin maç için şans elde etmesine neden oldu. Heyecanlı ve çekişmeli geçen son periyotta ise maç sayısını alan taraf Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı oldu.
Mersin Büyükşehir aldığı bu galibiyetle puanını 21’e yükselterek, ligde 2’nci sıraya yerleşti.

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