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Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni normale hazırlıyor

MERSİN HABERLERİ  | 18.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen “Dijital Liderler Mersin’de Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.İşgücü piyasası koordinasyon kurulu işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, “yeni normal ve iş hayatı” başlığı altında yapılan çevrimiçi görüşmenin moderatörlüğünü akademisyen ve yazar Dr.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş dünyasını yeni normale hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen “Dijital Liderler Mersin’de Projesi” tüm hızıyla devam ediyor.
İşgücü piyasası koordinasyon kurulu işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, “yeni normal ve iş hayatı” başlığı altında yapılan çevrimiçi görüşmenin moderatörlüğünü akademisyen ve yazar Dr. Umut Köksal gerçekleştirdi. Akdeniz Orman Ürünleri Üreticileri Derneği (AKOD) Başkanı Tarık Ciğer, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Pınar Özer ve işgücü piyasası koordinasyon kurulu üyeleri olmak üzere iş dünyasından önemli isimler de görüşmeyi izleyenler arasında yerini aldı. Farklı şehirlerden de iş insanlarının izlediği çevrimiçi görüşmeye 80 kişi katıldı. Dijital liderler Mersin’de projesini değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iş dünyası arasında köprü vazifesi gören Kariyer Merkezimizle işgücü piyasasına destek olacak birçok çalışma yapıyoruz. 5 ay sürecek bu projede Büyükşehir olarak yeni nesil dijital argümanlarla yeni nesil belediyecilik örneklerini de veriyoruz” diye konuştu.
Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada ise korona virüs salgını sürecinin sadece sosyal hayatı değil, iş hayatını da kökünden değiştirecek dönüşümün tetikleyicisi olduğunu söyledi. Kurumsallaşma, insan kaynakları yönetimi, iş yapma metotları, mesleklerin diğer mesleklere göre geçerliliği, eğitim sistemindeki dönüşüm gibi birçok konu üzerinde artık yeni argümanlarla hareket edilmesi gerekeceğini belirten Özada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde 5 ay sürecek olan Dijital Liderler Mersin’de projesiyle yaşanan dönüşüme bölgemizi ve işgücü piyasasını hazırlamaya çalıştık” dedi.
GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeleri izlediklerini belirterek, bu projelerin iş dünyasına rehberlik etmesi açısından örnek teşkil ettiğini ve önümüzdeki dönemde ortak projelere hazır olduklarını ifade etti. Krizlerin hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Pamukçu, "Önemli olan krizlere karşı ekonominin hangi çıkış argümanlarına sahip olduğudur. Bugün istihdam büyük bir sorun olarak gözükse de genç işsizlik özellikle çözülmesi gereken en önemli istihdam sorunlarının başında gelmektedir. Gençlerin gelecek kaygısını giderecek koruyucu ve teşvik edici tedbirlerin hayata geçirilmesi önemli. Her sektör üretim ve istihdam açısından önem arz etmektedir. Yaşanan dönem ise bizlere bazı mesajlar vermekte. Eğitim-istihdam ilişkisinde dijital genç nesil değişimin öncüsü olacak” şeklinde konuştu.
AKOD Başkanı Tarık Ciğer ise Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde bölgedeki kurum ve kuruluşlara yol gösterecek faaliyetlerle ön plana çıkmasının iş dünyası açısından avantaj olduğunu belirtti.
Oturumun moderatörlüğünü gerçekleştiren akademisyen yazar Dr. Umut Köksal da yapılan katma değeri yüksek çalışmalarla kurumların birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu ve dijital dönüşümün bir lüks değil zorunluluk haline geldiğini belirtti.

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