Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘kırmızı kod’ uyarısıyla alarma geçti

Mersin il merkezi ve kıyı ilçelerinde, bugünden başlayarak 8 Ocak Çarşamba sabahına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların metrekareye 100-200 kilogram olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri görev başında olacak.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlarla ilgili tüm önlemler aldı ve Kriz Masası oluşturuldu. Vatandaşların aşırı yağış nedeniyle yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçmek için oluşturulan Kriz Masasının kontrolünde ALO 185 ve 444 2 153 çağrı merkezleri, whatsapp hatları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla irtibata geçmeleri ile olaylara anında müdahale edilecek.

MERSİN İÇİN 'KIRMIZI KOD' VERİLDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında Mersin için de kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Genel Müdürlükten Mersin’de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı üzerine Büyükşehir Belediyesi, başta MESKİ olmak üzere İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının tüm ekiplerini koordineli bir çalışma programı ile görevlendirdi.