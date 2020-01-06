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  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘kırmızı kod’ uyarısıyla alarma geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘kırmızı kod’ uyarısıyla alarma geçti

MERSİN HABERLERİ  | 06.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün “kırmızı kodlu” aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçerek, gerekli önlemleri aldığı bildirildi.

Mersin il merkezi ve kıyı ilçelerinde, bugünden başlayarak 8 Ocak Çarşamba sabahına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların metrekareye 100-200 kilogram olması bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri görev başında olacak.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlarla ilgili tüm önlemler aldı ve Kriz Masası oluşturuldu. Vatandaşların aşırı yağış nedeniyle yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçmek için oluşturulan Kriz Masasının kontrolünde ALO 185 ve 444 2 153 çağrı merkezleri, whatsapp hatları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla irtibata geçmeleri ile olaylara anında müdahale edilecek.

MERSİN İÇİN 'KIRMIZI KOD' VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında Mersin için de kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Genel Müdürlükten Mersin’de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı üzerine Büyükşehir Belediyesi, başta MESKİ olmak üzere İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının tüm ekiplerini koordineli bir çalışma programı ile görevlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in iç ve dağlık kesimlerinde görülmesi beklenen yağışlarda oluşabilecek su baskınları, sel, taşkın, buzlanma ve don olaylarına karşı Mersin halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirini aldı. Büyükşehir, yağışlar boyunca gelen ihbarlar karşısında, ekiplerini yönlendirerek, olaylara anında müdahale edecek.

Yağışlar öncesi MESKİ de tüm tedbirlerini aldı. Son yağışlar sonrası il genelinde yağmur suyu toplayıcı ızgaraları ile yağmur suyu kanalları temizlenmiş ve gerekli görülen bölgelerde yağmur suyu hatlarına müdahale edilerek bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştı. Geçen yağış sırasında üst yapısı olmayan bazı sokaklarda yağmur suyuyla birlikte yüzeydeki kum, çakıl gibi yağmur suyu mazgallarının su almasını engelleyen maddeler, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri tarafından ortaklaşa olarak temizlenmiş, tıkanan mazgallar kısa sürede açılmıştı.

Oluşabilecek yağışlara karşı terfi pompalarında gerekli önlemler alınırken, bazı bölgelere yeni yağmursuyu ızgaralarının yapımı gerçekleştirildi. Beklenen yağmur öncesi nöbetçi ekip ve araçlar hazır durumda bulunuyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı 558 personel, 108 araç ve 81 motopomp, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 105 personel 10 araç, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ise 110 personel ve 20 araç ile olası felaketlere karşı hazır olacak.

Kaynak: İHA

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Mersin kırmızı kod Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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Ekin Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
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İkizler Eczanesi
Merkez
Kerim Eczanesi
Merkez
Ocak Eczanesi
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