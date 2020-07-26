Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sınavları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 10 oyuncu ve 12 teknik personel alımı için 21 Temmuz’da başlattığı ve 5 gün süren sınavlar tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bünyesine sahne önü ve sahne gerisinde görev alacak yeni yol arkadaşları kazandırmak amacıyla 21-24 Temmuz arasında sürmesi planlanan sınavlar için duyuru yaptı. Alınacak 22 kişiden 10’u oyuncu, 12’si ise metin yazarı, dekorcu, suflör ve ışıkçı olarak belirlendi. 771 başvurunun gerçekleştiği sınavlara, kriterlere uyan 341 kişi katıldı. Yoğun başvurular nedeniyle sınavlar 1 gün daha uzatılarak, 25 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürdü. Sınavlara şehir dışından da çok sayıda aday katıldı. Yetenek ve eğitimlerini değerlendirerek, sanatlarını icra etmek için sınavlara giren adaylar, jüride yer alan usta isimler karşısında performanslarını sergiledi. Sınav jürisinde sanata ve tiyatroya ömrünü adamış Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, Cihan Ünal, Tomris Çetinel, Özlem Ersönmez, Semih Çelenk, Prof. Dr. Sema Göktaş, Mehmet Yılmaz, Galip Erdal, Mehmet Yaşayan, Bengi İspir Özdülger, Serdal Gökayaz, Murat Atak ve Alev Tol yer aldı.

“Bu yapılanmanın tüm belediyelere örnek olmasını arzu ediyorum”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin özelinde atılan bu adımın Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek olmasını arzuladığını belirterek, “Bizim Şehir Tiyatromuzda var olan arkadaşlarımızla birlikte yeni yol arkadaşlarımız olsun, hep beraber yolumuzu yürüyelim istedik. Sahne önünde ve sahne gerisindeki arkadaşlarımız için bu sınavı açtık. Aynı zamanda çok kıymetli jüri üyeleriyle bu sınavı gerçekleştirdik. 2008’den bu yana devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarında yapılmamış bir sınavı yaptık. Başvurular o kadar yoğundu ki, hiçbir gencimizin hakkını yemeyelim, en ince detayına kadar onları izleyelim, yaptıkları çalışmaları, performansları izleyelim, görelim istedik. Yeri geldi gözlerimiz doldu, yeri geldi kahkaha attık” dedi.

Kendi alanlarında ilerlemek isteyen pırıl pırıl gençlerden sınav için umut verici cümleler duyduklarını sözlerine ekleyen Özdülger, “Her branşta, işinde son derece iyi, güzel arkadaşlarımızı tanıdık, performanslarını izledik. Hem onlar hem bizler için güzel bir tecrübe oldu” diye konuştu.

“Sınava giren Mersinli o kadar çok genç var ki”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ise özellikle Mersin’den çok sayıda adayın başvurduğunu belirterek, kendi kentinde sanatını icra etmek isteyen pırıl pırıl birçok meslektaşıyla tanışmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Şahane bir durumla karşı karşıyayız. Burada zannediyorum en az 3 ayrı kimliğimle konuşmak zorundayım. Bir tiyatro sanatçısı, bu ülkede tiyatro sanatına yıllarca hizmet vermiş birisi olarak çok mutluyum. Çünkü yeni meslektaşlar kazanıyoruz. Çünkü bu çocuklarımız çok uzun zamandır kendi sanatlarını icra edecekleri bir mecra bulamıyorlardı. Meslektaş olarak çok mutluyum. İkincisi bir konservatuar hocası olarak çok mutluyum. Konservatuarlardan yıllardır öğrencilerimizi mezun ediyoruz ama o öğrencileri biz neresi için mezun ediyoruz, bunun da umutsuzluğu içindeydik. Bir öğretmen olarak öğrencilerimin bir tiyatroya kavuşması ikinci kimliğimi de çok mutlu eden bir şey ama üçüncüsü Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bugüne kadar 20 yılda çok güzel işler yapmış bir tiyatro. Fakat tabii ki, daha mahalli bir çalışma içindeymiş. Yeni yol arkadaşlarımızla, yeni sanatçılar ve teknik ekiple biz artık Muhsin Ertuğrul’un bir başka hayalini de gerçekleştirmiş oluyoruz. O hep bölge tiyatroları isterdi. Ama onun esas hayali şuydu; o şehrin çocukları eğitim alsınlar ve kendi şehirlerine tiyatro yapabilecek bir imkan bulsundu. Şimdi bakıyorum, sınava giren Mersinli o kadar çok genç var ki. Mersinli buradan çıkmış, gitmiş bir yerlerde konservatuar okumuş, gelmiş şimdi kendi memleketine hizmet etmek istiyor” ifadelerine yer verdi.

Sonuçlar, jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından kısa bir süre içerisinde açıklanacak.

