Mersin Büyükşehir Belediyesi ’Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye’nin turizm değerlerini dünya ile buluşturan ve bu yıl 25-27 Şubat tarihlerinde pandemi dolayısıyla dijital ortamda gerçekleştirilecek olan ’Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, teknolojik yeniliklerin ve dijital iş modellerinin tüm avantajlarından faydalanarak hem iç turizm hem de uluslararası turizm alanında alım heyetlerini buluşturacak olan ’Travel Turkey İzmir Fuarı’nda, sektör temsilcilerinin çok daha hızlı ve etkin bir şekilde iş görüşmelerini gerçekleştirebilmelerine fırsat tanıyan bir platform oluşturulacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gastronomi, arkeoloji, kültür ve sanat etkinlikleri, tarihi turistik tüm ören yerleri bilgi ve fotoğraflarıyla fuarda yerini alacak.

Mersin’in potansiyeli ve gelişim hedefi ortaya konulacak

Sektör temsilcilerinin online ortamda buluşacağı fuarda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in turizm alanındaki potansiyelini ve gelişim hedefini ortaya koyma fırsatı bulacak. Büyükşehir Belediyesi, turizm ve tanıtım anlamında yaptığı tüm faaliyetleri, gastronomisi, arkeolojik kazı çalışmaları ile kültür-sanat, Kadın ve Aile Hizmetleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri ile fuarda yerini alacak. Büyükşehir ayrıca; VR Mersin tanıtım videosu ve hazırlanan birbirinden farklı tanıtım videolarıyla kenti farklı yönleriyle tanıtacak.

