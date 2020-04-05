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Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtıyor

MERSİN HABERLERİ  | 05.04.2020 14:06 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem pazar yerleri ve otobüslerde ücretsiz maske dağıtıyor hem de sağlık paketiyle birlikte maskeleri evlere ulaştırıyor.Büyükşehir Belediyesi, hem sağlık açısından gerekli olan hem de korona virüs salgını nedeniyle zorunlu hale getirilen maske konusunda, Mersinlilerin talebini ücretsiz olarak karşılamak ve maske kullanımını yaygınlaştırmak için seferber oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem pazar yerleri ve otobüslerde ücretsiz maske dağıtıyor hem de sağlık paketiyle birlikte maskeleri evlere ulaştırıyor.
Büyükşehir Belediyesi, hem sağlık açısından gerekli olan hem de korona virüs salgını nedeniyle zorunlu hale getirilen maske konusunda, Mersinlilerin talebini ücretsiz olarak karşılamak ve maske kullanımını yaygınlaştırmak için seferber oldu. Belediyenin sağlık ve hijyen şartlarına uygun olarak ürettiği o maskeler, Cumhurbaşkanlığı kararıyla marketlerde, pazar yerlerinde, belediye otobüslerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin hemen ertesinde vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaya başlandı.
Belediye otobüsünde maske kutusu
Maskelerin, çalışmak zorunda oldukları için evlerinde kalamayan vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldığı ilk nokta belediye otobüsleri oldu. Ulaşım Dairesi Başkanlığının uygulaması kapsamında, otobüslerin biniş kapısına monte edilen aparata, otobüsün alacağı yolcu kapasitesi göz önünde tutularak maskeler konuldu. Belediye otobüsüne binen vatandaşlar, ellerine dezenfektan sürdükten sonra, bu kutudan maskelerini alarak, yolculuğa devam edebiliyor.
Otobüs sürücüleri, binen her yolcunun ellerini dezenfekte etmesi ve maske alması konusunda uyarıyor. Böylece otobüsteki tüm yolcuların maske takması sağlanıyor. Otobüse binerken yüzünde maske olan yolcular da eğer ihtiyaç duyuyorlarsa otobüste ücretsiz olarak verilen bu maskeden alabiliyor.
Pazaryerlerinde de maske dağıtımı yapıldı
Marketlerde, pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi üzerine bu alanlarda da maske talebinde büyük artış oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için maske üretim ve dağıtım planını yeniden oluşturdu. Vatandaşların maske bulmakta zorlanmaması ya da çok yüksek fiyattan maske almak zorunda kalmaması için pazar yerlerinde maske dağıtımı yapıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığından ekipler, semt pazarlarındaki vatandaşlara maske dağıtmaya başladı. Zabıta yetkilileri, ayrıca pazarcıların maske takıp takmadığını, eldiven kullanıp kullanmadığını denetledi. Zabıta, alışveriş yapan vatandaşları da pazar yerleri, marketler gibi toplu alanlarda maskelerini takmaları konusunda uyardı.

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Sabah
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12:49
İkindi
16:24
Akşam
19:14
Yatsı
20:31

Mersin Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Bal Eczanesi
Merkez
Cerrahoğlu Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Erikci Eczanesi
Merkez
Gönülce Eczanesi
Merkez
Kamer Eczanesi
Merkez
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