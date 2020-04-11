Mersin Büyükşehir Belediyesi, yasak kapsamında tedbirlerini aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince belediyenin Kriz Merkezinin çalışmaya devam edeceğini, başta yaşlılar olmak üzere vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanacağını, MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında da ekmek üretim ve satışlarının devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı açıklamada, 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kriz Merkezinin 50 çalışanıyla hizmet vermeye devam edeceğini, vatandaşların başta gıda, ilaç, bebek bezi ve bebek maması gibi ihtiyaçlarını ivedilikle karşılayacaklarını belirtti.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanmasının doğru bir karar olduğunu, ancak kamuoyuna açıklanma saatinin yanlış olduğunu dile getiren Seçer, karar geç açıklandığı için insanların tedbir almak için marketlerde izdiham oluşturduklarını kaydetti. Seçer, “Sokağa çıkma yasağı geç kalınmış bir karar. Kararı alma saatinin ya da kamuoyuna açıklama saatinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğrudur, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygundur. Ancak bunu gündüz saatlerinde kamuoyuna duyursalardı insanlar da tedbirlerini alırlardı, iki günlük temel ihtiyaç maddelerini edinirlerdi. Sokaklarda, marketlerde gördüğümüz telaşı görmezdik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü önlemi alacaklarını dile getiren Seçer, “Vatandaşlarımız endişelenmesin. İdare olarak da, Büyükşehir olarak da, ilçe belediyeleri olarak da vatandaşımızın bu 2 günü huzur içinde geçirmesi için, mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız” diye konuştu.