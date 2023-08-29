Mersin Büyükşehir Belediyesi yurtları için başvurular başladı

8 Eylül’e kadar sürecek olan ön kayıt başvuruları mersin.bel.tr adresinde yer alan ‘Duyurular’ kısmından ve Teksin Mersin mobil uygulamasında bulunan ‘Başvurular’ kısmından online olarak yapılabilecek. Başvuru sonucunda yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler aranarak bilgi verilecek.

Yurtlara, T.C. vatandaşı olanlar, öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumu Mersin il sınırları içinde olanlar, devlet üniversitesinde veya yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olanlar, taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmayanlar, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu ve/veya bulaşıcı hastalığı olmayanlar ve daha önce kaldığı yurtlarda disiplin suçu işlememiş olanlar başvurabilecek.

Merkezde bulunan Erkek Öğrenci Yurdu, 120 kişilik kapasiteye sahip ve odalar 4’er kişilik olarak düzenlendi. Özel gereksinimli bireylerin de kullanımına uygun olacak şekilde, 1’er kişilik 5 adet engelsiz odanın bulunduğu yurt, aylık 1440 liraya öğrencilere hizmet verecek.

“ÖZEL YURTLAR VE EV KİRALARIYLA KIYASLANACAK OLURSA, FİYATLARIMIZ ÇOK MAKUL”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Emrah Ayhan Işık, yurdun genel özelliklerini anlatarak, “Yurdumuz 120 kişi kapasiteli. Gıda mühendisleri kontrolünde kahvaltı ve akşam yemeği sunuluyor. Her odamızda banyo-tuvalet ve 24 saat sıcak su mevcut. Yurt bünyesinde ayrıca eğlence, dinlenme ve ders çalışma odaları bulunuyor. Odalarda her öğrenci için çalışma masaları da var” dedi.

Öğrencilerin en büyük sorunlarından birinin özel yurt ve ev kirası fiyatları olduğunu kaydeden Işık, bu noktada öğrencilere destek olmak istediklerini belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kazanç amacı gütmüyoruz. Özel yurtlar ve ev kiralarıyla kıyaslanacak olursa, fiyatlarımız çok makul. Aylık 1440 lira ve bu fiyatın içinde elektrik, su, internet, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği mevcut. Kayıtlarımız 28 Ağustos’ta başladı ve 8 Eylül’e kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

“ÖNCELİĞİMİZ, MADDİ ANLAMDA GERÇEKTEN ZORLUK ÇEKEN ÖĞRENCİLER OLACAK”

Işık, yurda kabul için öğrencilerin belirli şartları sağlaması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Kayıtlardan sonraki süreçte, değerlendirme aşamasında puanlama sistemiz var. Puanlamada ilk önceliğimiz, maddi anlamda gerçekten zorluk çeken öğrenciler olacak. Sonrasında başarı sıralaması gözetiyoruz. Özel üniversiteleri kazanan öğrencilerimiz için de yüzde 100 tam burslu olma şartı var. Bu puanlama sistemini hesapladıktan sonra, yurtta kalmaya hak kazanan öğrencilere geri dönüş yapıyoruz. Üniversite sınavını kazanan öğrencilerimize ve ailelerine yardımcı olmak ve sevinçlerine ortak olmak istiyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Arife Çelik ise “Gülnar Kız Öğrenci Yurdumuzda kalan 68 ve Erkek Konukevi’nde kalan 52 öğrencimiz için de başvurular 28 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yurda kabul edilen öğrencilerimiz, daha sonra asıl kayıt için kurumlarımıza davet edilecek” ifadelerini kullandı.

