Mersin Büyükşehir Belediyesinden 1 milyar 690 milyon lira borçlanma talebi

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, birimlerden gelen 13 ve komisyonlara havale edilen 3 madde olmak üzere, toplam 21 madde görüşüldü. Gündem dışı konular bölümünde konuşan Başkan Seçer, Anamur’da geçtiğimiz günlerde, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şehit Uzman Çavuş Mehmet Karabulut’un ailesine, yakınlarına ve tüm Mersin halkına baş sağlığı diledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KAFELERİNDE ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GLÜTENSİZ GIDA BÖLÜMÜ OLACAK

Dünya Çölyak Günü ile ilgili de konuşan Seçer, çölyak hastalarının özenle beslenmesi gerektiğine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesinin de bu konuda farkındalığı olan bir belediye olduğunu ve bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Mersin’de yaklaşık 500 çölyak hastası olduğunu aktaran Seçer, bu hastalığa sahip vatandaşlara glütensiz gıda desteği yaptıklarını söyledi. Seçer, çölyak hastası vatandaşların yoğun isteği üzerine de Büyükşehir Belediyesinin sahildeki kafelerinden bir tanesinde glütensize yiyecek sağlayan bir bölüm yapacaklarını duyurdu.

“İHTİYAÇ SAHİBİ ÖZEL BİREYLERE AKÜLÜ SANDALYE DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Engelliler Haftası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi özel bireylere akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirdiklerini de söyleyen Seçer, “Bu her yıl yaptığımız rutin bir çalışma. Normalde bu raporu sunan hastalarımız Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bu belgeleri sunan vatandaşlarımız devletin bakanlığı ile ilgili birimlerinden bu katkıyı alıyor ancak 5 yıl süre içerisinde tekrar alma hakkına sahip değil. Ancak yasalar ve yönetmelikler gereği arıza, kaza, çalınma gibi sorun olması halinde biz bu tip spesifik sorunlara da çözüm bulmak için bu talepleri karşılıyoruz. Yeter ki bize raporu sunsunlar, engelliler birimimiz bu tür hizmetleri onlara sağlıyor” dedi.

SEÇER, ANAMUR’DAKİ FIRTINADAN ZARAR GÖREN ÜRETİCİLERE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

Hafta sonu Anamur’da yaşanan şiddetli fırtına ve hortum dolayısıyla özellikle seralarının yoğun olduğu Fatih, Sultan Alaaddin ve Ören gibi mahallelerde seraların çok yoğun zarar gördüğüne dikkat çeken Seçer, “İş yerleri, konutlar da kısmi zararlar gördü. Yaklaşık olarak 200 milyon liraya yakın hasar tespit edildi. Tarım Dairemiz de devletin ilgili destek verecek kurumlarının dışında kendi ölçeğimizde ne yapabiliriz onun çalışmasını yapıyorlar. Üreticilerle de zaten temas kurdular. Üreticilerimiz başta olmak üzere zarar gören tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

BORÇLANMA, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SEVK EDİLDİ

Toplantıda İller Bankası, ticari bankalar ve katılım bankalarından, faiz hariç 1 milyar 690 milyon TL kredi kullanma hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yetkilendirilmesine ilişkin madde Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle sevk edildi.

MERSİN PSİKOSOSYAL DESTEK AĞI’ OLUŞTURULACAK

Ayrıca, deprem bölgelerinden kente gelen depremzedeler öncelikli olmak üzere psikolojik travma yaşayan vatandaşlar için ‘Mersin Psikososyal Destek Ağı’ oluşturulması konusunda, kamu kurumları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla protokol imzalanabilmesi için Başkan Seçer’e yetki verilmesi ile ilgili madde de oy birliğiyle kabul edildi.

