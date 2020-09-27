YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden badem üreticilerine makine desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden badem üreticilerine makine desteği

MERSİN HABERLERİ  | 27.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, badem yetiştiriciliğinde önemli bir konumda olan Gülnar ilçesindeki üreticilere badem soyma makinesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım sektörüne verilen destekler artarak devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, badem yetiştiriciliğinde önemli bir konumda olan Gülnar ilçesindeki üreticilere badem soyma makinesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım sektörüne verilen destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda badem üretiminde söz sahibi olan Gülnar ilçesindeki 4 mahallede kullanılmak üzere 2 badem soyma makinesi hasat öncesi badem üreticilerine ulaştırıldı. Bereket Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Çukurasma, Bereket, Üçoluk ve Tozkovan mahallelerinde kullanılmak üzere Gülnar Çukurasma-Tozkovan -Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edilen badem soyma makineleri, çiftçilerin geçtiğimiz yıllara oranla işlemlerini daha hızlı tamamlamasını sağlıyor. Badem soyma makineleri ile birlikte eski teknikler ile yapılan tarımsal faaliyetler artık teknolojik imkanlar ile daha hızlı ve kaliteli gerçekleştiriliyor.
Çiftçiler, hem zamandan tasarruf ediyor hem de ürün kalitesini arttırıyor
Badem üreticileri, önceki yıllarda badem soyma işleminin günlerce sürdüğünü ancak kendilerine tahsis edilen makineler ile hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de ürün kalitesini artırdıklarını söyledi. Bereket Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Şahin, badem soyma makinesinin mahallelerine yaklaşık bir ay önce teslim edildiğini ifade ederek, “Makine, yaklaşık 3 dakikada 1 çuval kabuklu bademi temizliyor. Günlük olarak 200 çuval badem temizliyoruz. Köydeki bütün vatandaşlarımız da bu makinadan faydalandı. Önce el bademi olarak nitelendirilen badem çeşitlerini temizledik, ardından ise sert kabukluları temizledik. Daha önce ellerimiz ile temizliyorduk. Ama makine geldikten sonra çok rahatladık” dedi.
“Üretilen bademi Başkanımızın bize verdiği makine ile temizleyeceğiz”
Gülnar Çukurasma-Tozkovan-Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Er, kış aylarında talep ettikleri badem soyma makinesinin ağustos ayında kendilerine teslim edildiğini ifade ederek, “Kooperatifimiz 3 mahalleden oluşuyor. Badem ve kuş üzümü üretimi çok fazla olduğundan mahallemizde üretilen bademleri burada soyacağız. Badem üretimi 20 bin tonun üzerinde ve hatta 30 bin tona da çıkabilir. Halkımız sürekli bu iş üzerinde kendisini geliştirmeye çalışıyor. Şu ana kadar üretilen bademi Başkanımızın bize verdiği makine ile temizleyeceğiz. Halkımız Başkanımıza teşekkür ediyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”
Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi
Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi

Mersin Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:37
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Cevheroğlu Eczanesi
Akdeniz
Erikci Eczanesi
Akdeniz
Mutlu Eczanesi
Akdeniz
Abay Eczanesi
Mezitli
Çağla Eczanesi
Mezitli
Çavuşlu Eczanesi
Toroslar
Ezgi Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.