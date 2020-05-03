Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden erik üreticisine makine desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgınının etkilerinin devam ettiği günlerde, üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek adına ’Erik Üretici Kooperatiflerine Erik Boylama Makinesi Desteği Projesi’nin hayata geçirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje ile Mut, Silifke, Toroslar ve Tarsus ilçesine toplam 4 adet erik boylama makinesi desteği sağlandı. Bu makine ile el değmeden boylarına göre hatasız sınıflandırılan erikler, artık hem değerinde pazarlanıyor hem de üreticiler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

Erik boylama makinesi ile zamandan tasarruf sağlanırken, iş gücü maliyeti azaldı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği günden bu yana kooperatifçilik ve üretici birlikleri faaliyetlerinin desteklendiğini, bunun geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Gökçek, “Vatandaşlarımızın eriklerini daha iyi işlemesi, pazarlama şansının artırılması, zaman ve iş gücü kaybının azaltılması konusunda yardımcı olmak için bu faaliyeti yaptık. Önceden erikler toplanıyordu, tüccar kabaca bir pazarlık yapıyordu ama şu anda erik boylama makinesi sayesinde eriğin net bir fiyatı var. Üreticimiz tüccara satarken de bu fiyatlara göre satıyor. Zamandan tasarruf sağlanırken, iş gücü açısından da ciddi olarak maliyet azaldı. Makinemiz saatte 1.5 ton ürün işliyor. Üreticimiz, ortalama maliyet hesabına baktığımızda da bir ton üründe yaklaşık bin 500 TL kadar kar elde ediyor” dedi.

“Burada boyladığımız ürünleri, Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyoruz”

Göksu-Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Devrim Şimşek, Büyükşehir Belediyesinin kooperatife hediye ettiği erik boylama makinesi sayesinde tüccar ile üretici arasındaki fiyat pazarlığına bir standart geldiğini ifade ederek, “Hem Büyükşehir Belediyesinin armağan ettiği boylama makinesi sayesinde hem de kooperatifle birlikte üreticinin cebine daha fazla para girmeye başladı. Burada boyladığımız ürünleri Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyoruz. Gönderdiğimiz yerler de ürünün boylama kalitesinden dolayı çok memnun" diye konuştu.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş ise pazarlamada tarım teknolojilerini kullanmanın çok önemli olduğunu dile getirerek, “Daha önce fiyatta standardı bir türlü yakalayamıyorduk. Biz anladık ki, fiyatta standart için kalitede standart şart. Kalitedeki standardı ancak makineyle yapabiliriz. Büyükşehirin çalışmalarını da biliyorduk. Bize de bir adet boylama makinesi verebileceklerini söylediler. En büyük hizmet, imkanı olmayan, makine alamayan üreticilerimize sağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

