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Mersin Büyükşehir Belediyesinden müzisyenlere destek

28.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden müzisyenlere destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde her kesime olduğu gibi işsiz kalan müzisyenlere de desteğini sürdürüyor.Kent genelinde konser ve etkinlikler düzenleyen ve müzisyenlere katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, gıda paketi dağıtımıyla da müzisyenlerin yanında yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde her kesime olduğu gibi işsiz kalan müzisyenlere de desteğini sürdürüyor.
Kent genelinde konser ve etkinlikler düzenleyen ve müzisyenlere katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, gıda paketi dağıtımıyla da müzisyenlerin yanında yer alıyor. Bu imkanlardan faydalanan müzisyenler, Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti. 10 yıldır Mersin’de yaşayan ve vokalistlik yaparak hayatını sürdüren Güven Güler, Mart 2020’den itibaren alınan önlemler kapsamında mekanların kapanmasından dolayı zor durumda kaldıklarını ifade ederek, “Mersin’deki diğer müzisyen arkadaşlarımızın çoğu şu an işsiz” diye konuştu.
Bu süreçte bazı müzisyenlerin farklı iş kollarına yönelmek zorunda kaldığını belirten Güler, “Diğer arkadaşlarımız artık müzikten ümidini kesmiş durumda. Bu işten para kazanmaya artık sıcak bakmıyorlar. Biraz da yaşını almış insanlar olduğu için iş bulmakta zorlanıyorlar. O yüzden herkes farklı iş kollarına yöneliyor. Çünkü beklemek bir şey değiştirmiyor, para gelmiyor” dedi.
Zorlu süreçte kendilerine verdiği katkı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Güler, “Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük katkısı bize sağlamış olduğu bu konser harçları. Bizim mağdur olduğumuz süreçte bizlerin vatandaşla buluşmasını sağladı, insanların bizleri tanımasını sağladı, vizyonumuzu geliştirdi aynı zamanda bize çok ciddi anlamda maddi desteklerde bulundu. Ben 10 yıldır Mersin’deyim, ilk defa bir belediye bu şekilde müzisyenlere daha doğrusu sanatçılara yardımcı oldu. En doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü belediye direkt mağduriyet odaklı çalışıyor. Kim mağdursa oraya yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
19 yıldır Mersin’de müzisyenlik yapan Seda İnan ise pandemi yasaklarından en çok etkilenen kesimlerin başında müzisyenlerin geldiğini vurgulayarak, “Bu süreçte meslek değiştiren arkadaşlarımız, hatta yardım bekleyen arkadaşlarımız var. Sıkıntıda olan çok arkadaşımız var şu anda” şeklinde konuştu.
Büyükşehir’in düzenlediği konserlerin müzisyenler için çok büyük bir destek olduğunu dile getiren İnan, “Ben biliyorum ki canla başla ellerinden geldiği kadarıyla birçok kişiye ulaşmaya çalıştılar. Bence çok güzel bir şey, bütün belediyelerin yapması gereken bir şey. Müzisyenlerin genelde böyle durumlarda hep bir kenara atılma durumları söz konusu. İyi ki böyle bir belediye başkanımız var diyebiliyoruz. Hepimiz açtık. Böyle bir durumda sanata ve sanatçıya destek, tiyatrocu olsun, müzisyenler olsun beklediğimiz bir şeydi ve susadığımız bir şeydi. O yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir’in düzenlediği destek konserleri ve etkinliklerinde yer alan aranjör, gitarist ve piyanist Mert Burak da “Biz yazın çok mükemmel bir ortamda sahne aldık. Kendimizi gerçekten daha büyük oynayan, Türkiye’de çok büyük isim yapmış sanatçılar gibi ve onların yanındaki müzisyen ve aranjörler gibi hissettik. Bu durumda ben çok şaşırmıştım. Çok açık konuşayım beklemiyordum. Çünkü insan hep yapılmayan şeylere alışıyor. Ama yapılan bu güzellik olunca da bizim için inanılmaz gibiydi” dedi.
12 yıldır mekanlarda sahne alan Baterist Celil Altaş, Büyükşehir’in müzisyenler için düzenlediği konser ve etkinliklerde yer almayı çok istediğini ancak başka bir işle meşgul olduğu için fırsat bulamadığını kaydetti. Büyükşehir’in desteklerinin müzisyenler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Altaş, “Biz koronadan önce de sıkıntılar yaşıyorduk müzisyenler olarak. Ama tabi koronadan sonra bizim işimiz komple kesildi. Önümüzü de göremiyoruz. Pandemi sürecinde ben aracımı sattım. Bir işim de yok” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden müzisyenlere destek

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