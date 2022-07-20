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Mersin Büyükşehir Belediyesinden "simge ağaca" verilen zarara ilişkin açıklama:

20.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için çabamız sürmektedir" - "Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, matkapla zarar verilen, kent sahilinin "simge ağacı"nın hayat belirtisi gösterdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan kauçuk ağacında kuruma belirtileri görülmesinden itibaren "tedavi süreci" başlatıldığı belirtildi.

Ağacın kuruyan dallarının budandığı, dal yüzeylerinin de aşı macunuyla kapatıldığı bildirilen açıklamada, "Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir. Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Olay bahanesiyle belediyenin yıpratılmaya çalışıldığı" savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür fırsatçı yaklaşımların ve siyasi saldırıların kimseye yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın, gece yarısı hukuka aykırı olarak saat 02.00'de polis ekiplerince evinden gözaltına alınması adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana binlerce fidanı toprakla buluşturan, park ve yeşil alanlarımıza özenle bakan bir belediye olarak sürecin titizlikle takipçisi olduğumuzun ve dün olduğu gibi bugün ve yarın da 'tüm canlıların belediyesi' olarak canla başla çalışacağımızın bilinmesini isteriz."

- 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık "simge ağacı"nda görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kauçuk ağacı

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