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Mersin Büyükşehir Belediyesine sıfır atık belgesi

15.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesine sıfır atık belgesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 33 hizmet binası için sıfır atık belgesini almaya hak kazandı.Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atık oluşumunun önüne geçerek, israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 33 hizmet binası için sıfır atık belgesini almaya hak kazandı.
Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile atık oluşumunun önüne geçerek, israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyor. Büyükşehir, hizmet binalarındaki atıkları en iyi şekilde yöneterek, sıfır atık hedefi için gerekli titizliği göstermeyi sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, "2019 yılında yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca 1 Haziran 2020 tarihine kadar kamu kurumlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurulması istendi. Biz hazırlığımızı bu yönetmelikten önce de başlatmıştık. Yönetmelik uyarınca hizmet binalarımızda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurduk. Personelimize; atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve atık ayrıştırma konularında bilgilendirme eğitimleri verdik. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne başvurarak Sıfır Atık Belgelerimizi aldık” dedi.

“Sıfır atık hedefi için gerekli titizliği göstereceğiz”
33 hizmet binası için bu belgeyi aldıklarını vurgulayan Halisdemir, "Bakanlık, başvurularımız sonucunda taş bina, doğa parkı, aşevi, Akbelen Mezarlığı, mezbahane, itfaiye, otogar gibi toplam 33 hizmet binamıza sıfır atık belgesini uygun gördü. Belgelerimizi binalarımıza asacağız. Önümüzdeki günlerde 25 binamız için de belge almayı planlıyoruz. Bugüne kadar hizmet binalarımızda 19 bin 955 kilogram geri dönüşebilir atık, 2 bin 600 kilogram organik atık, 224 kilogram da diğer atıklardan toplandı. Kurduğumuz sıfır atık yönetim sistemiyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz. Oluşan atıklarımızı da kaynağında ayrıştırılmış bir şekilde toplayarak geri kazanımını sağlıyoruz. Böylece daha az kimyasal kullanımını ve çevrenin korunmasını sağlıyoruz. Sıfır atık belgeleri aslında bir başlangıcı oluşturuyor. Bundan sonra hizmet binalarımızda atıklarımızı en iyi şekilde yöneterek, sıfır atık hedefi için gerekli titizliği göstereceğiz” şeklinde konuştu.
Belgenin Başkan Seçer’e takdim edilmesinin ardından, sıfır atık belgesi Taş Bina’nın duvarına asıldı.

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