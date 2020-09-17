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Mersin Büyükşehir’in kurs merkezleri uzaktan eğitimle başladı

MERSİN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:37 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurs merkezleri, pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime başladı.

Mersin Büyükşehir’in kurs merkezleri uzaktan eğitimle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurs merkezleri, pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime başladı. Online konu anlatımları ve deneme sınavlarıyla geçen dönem öğrencilerin büyük başarı yakalamasına olanak tanıyan uzaktan eğitim sistemiyle bu yıl da öğrenciler hayallerine kavuşacak.
Haziran ayında yapılan yüksek öğretim kurumları sınavının ardından yeni dönem kayıtları alındı. Online konu anlatımları ve deneme sınavlarıyla geçen dönem öğrencilerin büyük başarı yakalamasına olanak tanıyan uzaktan eğitim sistemiyle bu yıl da öğrenciler hayallerine kavuşacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkezin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Gülnar ve Anamur olmak üzere toplam 9 ilçede yer alan kurs merkezilerine kayıtlı binlerce öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle internet üzerinden canlı derslere başladı. Ayrıca mentörlük sistemi kurularak 19 öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde bir takip sistemi oluşturuldu.
Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı toplam 222 öğretmen, merkezde ve ilçelerde yer alan kurs merkezlerine kayıtlı öğrencilere internet üzerinden canlı dersler vererek konularda geri kalmamalarını sağlıyor. Geçen dönem kurs merkezleriyle sınava hazırlanan öğrencilerden bin 350’si üniversite hayaline kavuştu. Bu sene de eğitim çalışmalarında öğrenci başarısını temel alarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, mentörlük yöntemi ile 19 öğrenciye 1 öğretmen düşecek şekilde bir takip sistemi kurdu. Mentör öğretmenler rehber öğretmenlerle birlikte koordineli olarak hareket edip, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanırken sadece akademik değil psikolojik olarak da karşılaştıkları tüm zorlukları atlatabilmeleri için çalışıyor. Karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olan Büyükşehir, yeni dönemde hem öğrencilerin hem velilerin yanında yer almaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir’in kurs merkezleri uzaktan eğitimle başladı

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