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Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Basses Konseri" verdi

29.01.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Basses Konseri" verdi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "3 Basses Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserin şefliğini Kıvanç Tepe yaptı.

Konserde farklı illerin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tuncay Kurtoğlu, Teyfik Rodos ve Zafer Erdaş sahne aldı.

Sanatçılara MDOB orkestrası eşlik etti.

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