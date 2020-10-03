Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Azerbaycan Gecesi" konseri verdi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, MDOB sanatçıları sopranolar Saliha Aktaş, Melahat Yavuz ile mezzo soprano Özlem Pamuk, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Orhan Güllüler solist olarak sahne aldı.

Özlem Erden'in de piyanosuyla eşlik ettiği konserde, Rauf Hacıyev'in "Bahar Sensiz", Tofig Alakbaroglu Guliyev'in "Akşam Mahnısı" ve "Yalgızam", Ali Selimi'nin "Ayrılık", Niyazi Tağızade, Üzeyir Hacıbeyli'nin Arşın Mal Alan operetinden "Asker'in Aryası" ile "Asya'nın Aryası" ve "Gel Maralım", Cihangir Cahangirov'un "Nazende Sevgilim" ve "Aygız" eserleri ile Laçin, Sarı Gelin, Qubanın Ağ Alması ve Girdim Yarın Bağçasına isimli anonim şarkı ve türküler seslendirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.

MDOB Başrejisörü Funda Uyanık, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Gecesi" konseriyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk kez kendi salonlarında sahne aldıklarını söyledi.

İki ülkenin kültürünü içeren yeni eserleri de repertuvara eklediklerini aktaran Uyanık, "Ortak kültürden oluşmuş, bizim içimizden gibi ama kendi kültürlerinin de çok büyük etkisi olan özel ve farklı ezgilerle seyircilerimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

