Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konser saat: 20.00'de başlayacak.

MDOB sanatçıları Saliha Aktaş (soprano), Melahat Yavuz (soprano), Özlem Pamuk (mezzo soprano), Hakan Bölükbaşı (tenor) ve Orhan Güllüler'in (tenor) solist olarak sahne alacağı konsere, Özlem Erden de piyanosuyla eşlik edecek.

Konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen koşullarına dikkat edilecek.

