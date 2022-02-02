YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek

02.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikleri Murat Cem Orhan'a, librettosu Zeynep Ergüven'a ait müzikal, 6 Şubat Pazar saat 11.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Süleyman Tekin'in yöneteceği eserin koreografisini Berna Turhan İleri yapacak.

Eserde başlıca rolleri, Başak Yıldız (Zeytin), Ercüment Şirin (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Cumhur İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Levent Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Elif Örünk Alpay (Büyücü) paylaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdiVakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi
Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili olduBolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:36
Öğle
13:00
İkindi
15:50
Akşam
18:14
Yatsı
19:31
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.