Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikleri Murat Cem Orhan'a, librettosu Zeynep Ergüven'a ait müzikal, 6 Şubat Pazar saat 11.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Süleyman Tekin'in yöneteceği eserin koreografisini Berna Turhan İleri yapacak.

Eserde başlıca rolleri, Başak Yıldız (Zeytin), Ercüment Şirin (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Cumhur İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Levent Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Elif Örünk Alpay (Büyücü) paylaşacak.



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