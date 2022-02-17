YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek

17.02.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, anlatımlı konser 19 Şubat saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefliğini Rüstem Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Volkan Ersoy'un yapacağı konserin rejisör yardımcılığını MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer üstlenecek.

Anlatıcılığını Tolga Erden'in yapacağı konserde, solist Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Erkoç ve Hasan Berk sahne alacak.

MDOB orkestrası ile opera ve bale sanatçılarının da sahneye çıkacağı etkinlikte türkü ve aryalar seslendirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltıBitlis merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon: 8 gözaltı
Konya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildiKonya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Şubat Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:21
Öğle
13:01
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:45
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız uçuşa geçecek! Bunları bilmeniz yeterli

Cinsel hayatınız uçuşa geçecek! Bunları bilmeniz yeterli

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Hayatınızı karartmak istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.